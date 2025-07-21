Жителей российского приграничного региона предложили отселять при одном условии

Гладков: Белгородских жителей нужно отселять, если их дома не подготовят к зиме

Жителей Белгородской области нужно отселять при одном условии — если дома граждан не подготовят к зиме, предложил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил на заседании местного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Гладков напомнил, что в прошлом году зима выдалась мягкой и практически без снега.

«А если она будет холодная и снежная, если мы не сможем туда войти, а люди останутся один на один с проблемами с ЖКХ? Если мы видим, что не можем, то давайте отселять», — сказал белгородский губернатор подчиненным.

Он заверил, что в августе власти региона определятся с домами, где до сих пор остаются жильцы, но работы к отопительному сезону там провести не смогут из-за обстановки.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников.