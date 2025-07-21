Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 21 июля 2025Россия

Жителей российского приграничного региона предложили отселять при одном условии

Гладков: Белгородских жителей нужно отселять, если их дома не подготовят к зиме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Жителей Белгородской области нужно отселять при одном условии — если дома граждан не подготовят к зиме, предложил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил на заседании местного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Гладков напомнил, что в прошлом году зима выдалась мягкой и практически без снега.

«А если она будет холодная и снежная, если мы не сможем туда войти, а люди останутся один на один с проблемами с ЖКХ? Если мы видим, что не можем, то давайте отселять», — сказал белгородский губернатор подчиненным.

Он заверил, что в августе власти региона определятся с домами, где до сих пор остаются жильцы, но работы к отопительному сезону там провести не смогут из-за обстановки.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    Россия резко нарастила поставки драгоценных металлов в Китай

    Учебное судно «Николай Камов» вышло на испытания

    Экономист назвал возможную цель введения штрафов за расчеты в криптовалюте

    В Испании обнаружили мертвым бывшего высокопоставленного чиновника МВД Украины

    В России оглашен приговор владелице ювелирного дома

    В США раскрыли провалы Трампа

    В Молдавии открыли памятник солдатам-союзникам Гитлера

    Жителей российского приграничного региона предложили отселять при одном условии

    Украина попыталась ударить по четырем регионам России с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости