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01:00, 22 июля 2025Ценности

58-летняя Холли Берри порадовала фанатов фигурой в купальнике

Мария Винар

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость запечатлена на размещенных кадрах в черном слитном купальнике с белыми лямками и вставками на чашках. Кроме того, изделие было оформлено вырезом на спине. Также можно заметить, что звезда «Женщины-кошки» дополнила образ серой соломенной шляпой с широкими полями и ожерельем с тонкой цепью.

Поклонники оценили фотосессию артистки в комментариях под постом. «Как всегда красива», «Самая шикарная женщина на свете», «Ты прекрасна», «Вдохновляешь», «Удивительная женщина», — высказывались они.

В июне стало известно, что Холли Берри потеряла трусы во время танца.

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