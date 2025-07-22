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01:27, 22 июля 2025Экономика

Адвокат оценил угрозу производству «Мирамистина»

Адвокат Маркарьян: Производству «Мирамистина» ничего не угрожает

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

Производству «Мирамистина» и «Окомистина» на сегодняшний день ничего не угрожает, поскольку компания «Инфамед», на которую суд наложил запрет, не выпускает эти препараты, а владеет регистрационными удостоверениями на них. Такую оценку дал адвокат ООО «Инфамед» Рубен Маркарьян в беседе с РИА Новости.

Компания имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора, а Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам распоряжаться имуществом, в том числе правами на регистрационные удостоверения. Речи о запрете выпуска препаратов не идет, уточнил юрист.

«Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает», — подчеркнул Маркарьян, добавив, что судебный спор не затронет выпуск и реализацию этих средств.

Деятельность компании-владельца антисептика «Мирамистин» и «Окомистин» была заблокирована на всей территории России из-за судебного ограничения. Из-за ограничительных мер блокирована работа 164 медицинских представителей компании на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны.

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