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12:51, 22 июля 2025Бывший СССР

Алиев поблагодарил Трампа за публикацию одного видео

Алиев поблагодарил Трампа за публикацию его речи на медиафоруме в Шуше
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за публикацию фрагмента его речи на глобальном медиафоруме в Шуше. Слова благодарности азербайджанский лидер написал в X.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Баку поддерживает усилия президента США по «продвижению мира и стабильности во всем мире», включая Закавказье. Кроме того, политик понадеялся на выход отношений Азербайджана и Соединенных Штатов на новый уровень во время президентства Трампа.

Ранее Ильхам Алиев впервые открыто высказался о конфликте на Украине. Он поддержал Киев и, в частности, посоветовал украинским властям использовать опыт Баку по возвращению Карабаха военным путем.

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