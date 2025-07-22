Бабушка продала наркотики на восемь миллиардов рублей

В Великобритании 65-летняя женщина попала в тюрьму как главарь наркобанды

В Великобритании разоблачили преступную группировку, главарем которой была 65-летняя Дебора Мейсон. Как пишет The Guardian, в кругах наркодилеров она была известна как «бабушка-гангстер» или «королева пчел».

С апреля по ноябрь 2023 года наркобанда Мейсон доставила в разные британские города тонны кокаина. Их стоимость оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов (8 миллиардов рублей). Всем заправляла пожилая женщина, которая вербовала в группировку своих родственников и их близких. Среди членов банды были даже молодые матери, которые часто брали на сделки маленьких детей.

Помимо денег с продажи наркотиков, Мейсон получала социальные пособия. Свои заработки она тратила на дизайнерские товары и планировала сделать косметическую операцию в Турции.

Сотрудники долгое время следили за Мейсон и семью другими членами банды. Женщину приговорили к 20 годам тюрьмы. «Как мать, вы должны были подавать пример своим детям, а не развращать их», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что в Бразилии блогершу Данубию де Соуза Ранжел, бывшую жену наркобарона, арестовали в родильном отделении с младенцем на руках. Ее обвиняют в отмывании денег преступника.

