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21:04, 10 июля 2025Из жизни

Бывшую жену известного наркобарона арестовали сразу после родов

В Бразилии бывшую жену наркобарона Нема да Росинья арестовали сразу после родов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Бразилии блогершу Данубию де Соуза Ранжел, бывшую жену наркобарона, арестовали в родильном отделении с младенцем на руках. Об этом пишет CNN Brazil.

Ранжел состояла в браке с известным преступником Немом да Росинья. Он занимался незаконным оборотом наркотиков и был признан бразильским правительством главным врагом общества. Хоть женщина и развелась с наркобароном, на ней все еще висело обвинение в отмывании денег.

Полицейские знали, что Ранжел беременна, и следили за роженицами в разных больницах. Так им и удалось поймать женщину почти сразу после родов. Ее отправили в специальный центр для содержания преступниц и их новорожденных. В нем женщины живут не в клетках, могут посещать комнаты матери и ребенка и получают от государства все необходимые товары, например, памперсы и детскую одежду. Адвокаты блогерши уже обратились в суд с просьбой посадить ее под домашний арест. Их заявление еще рассматривается.

По словам Ранжел, она знала, что, если она поедет в больницу, ее арестуют. Женщина объяснила, что ее ребенок неправильно повернулся в утробе, поэтому ей было необходимо кесарево сечение. «Я выбрала свою жизнь и жизнь своей дочери. Я не совершала никакого преступления», — заявила она. Как отмечает Ранжел, ее дочь родилась с синдромом Дауна.

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Ражел осудили за наркоторговлю и коррупцию в 2016 году. Она находилась год в бегах, пока ее не поймали и не отправили в тюрьму. В январе 2024 года она вышла на свободу, но ей предъявили новые обвинения. Ее бывшего мужа поймали еще в 2011 году.

Настоящее имя Нема да Росинья — Антонио Франсиско Бонфим Лопес. Он был одним из лидеров преступной группировки Amigos dos Amigos и имел связи с наркоторговцами в Боливии. До ареста он привозил из этой страны около 200 килограммов каждый месяц.

Ранее сообщалось, что полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля «Лос-Чонерос», сбежавшего из тюрьмы год назад. Его нашли в бункере роскошного дома.

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