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18:35, 22 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на решение о ликвидации антикоррупционного бюро Украины

Боуз: Антикоррупционное бюро Украины создали для наблюдения за финпомощью США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины, закон против которых ранее подписал президент страны Владимир Зеленский, были созданы властями США для наблюдения за тем, как используется американская финансовая помощь. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Зеленский только что ликвидировал украинские антикоррупционные агентства НАБ и САП. США создали эти организации, чтобы не допустить кражу американских денег», — отреагировал на решение украинского лидера журналист.

Боуз также обратил внимание на то, что западные страны никак не прокомментировали уничтожение агентств.

О том, что Зеленский подписал закон против НАБ и САП Украины, сообщил ранее 22 июля депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, документ фактически уничтожает антикоррупционные организации в стране.

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