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00:29, 22 июля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальном похолодании

Вильфанд: На Урале и в Западной Сибири ожидается температура ниже нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pixabay

Постоянное снижение температуры в течение всей недели будет идти с севера Урала на юг Западной Сибири. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, температура будет понижаться до четверга-пятницы, 24 и 25 июля, вплоть до 15-17 градусов в дневные часы, что на пять градусов ниже нормы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Свердловской и Тюменской областях, где столбики термометров покажут 16-17 градусов. «В середине лета — это, конечно, необычная ситуация, обусловленная хорошо выраженным вторжением полярных воздушных масс. То есть резкое понижение температуры захватило огромную территорию», — объяснил специалист.

Другим последствие неустойчивости атмосферы и похолодания станет выпадение осадков в Хакасии, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях, а также Алтайском и Красноярском краях. В указанных регионах ожидаются ливни, грозы, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. На Иркутскую область в начале этой недели обрушатся ливни и крупный град. Сильного дождя и ветра, который будет дуть со скоростью 20 метров в секунду, стоит ждать жителям Амурской области, Хабаровского края и Приморья.

Ранее в этот же день стало известно, что наибольшее количество осадков в столичном регионе за минувшую ночь выпало в Коломне. Так, в городе менее, чем за сутки, выпало 66 миллиметров дождя.

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