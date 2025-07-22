Черная мамба и две львицы сошлись в схватке за орла

В Южной Африке орел выжил после нападения черной мамбы и двух львиц

В национальном парке в Южной Африке произошла необычная схватка между львицами, орлом и змеей. Видео публикует YouTube-канал Latest Sightings.

Посетители парка Rietspruit Game Reserve в Лимпопо стали свидетелями столкновения между несколькими видами. Черная мамба совершила успешное нападение на орла и обездвижила его. В этот момент орла заметили две львицы. Они подошли к змее и попытались отбить у нее добычу.

Черная мамба пыталась отогнать обидчиц. Она бросалась на них, угрожая ужалить, но в конце концов решила отступить. Тем временем орел пришел в себя, занял боевую стойку и сумел улететь от львиц.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения от псов антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.