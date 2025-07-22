Депутат Рады раскрыла отношение Трампа к Зеленскому

Депутат Рады Скороход: Трамп негативно относится к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп негативно относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его окружению. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

По ее мнению, «перестановки местами министров» не смогут изменить отношение главы Белого дома к Зеленскому в лучшую сторону, поскольку «лояльность так не зарабатывается».

«У Трампа не стоит вопрос отношения с какими-то людьми, у него стоит вопрос непринятия Зеленского. Все, кто будет приезжать с приставкой "зе-команда", уже априори не может вызывать лояльности», — сказала депутат.

Ранее новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о том, что Трамп и Зеленский договорились о производстве на Украине дронов для США. «Есть политическая договоренность. Дальше уже будет техническая работа», — сказала она.