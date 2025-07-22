Депутат Рады Дубинский назвал очевидным грядущее поражение Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью деморализованы. Украинские власти пытаются искать тому внешние причины, однако главная причина заключается в том, что поражение в текущем конфликте для Киева неизбежно. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Политик напомнил, что в Киеве опровергли заявления о том, что ВСУ вскоре перейдут в наступление по рекомендации президента США Дональда Трампа. «Мол, заявление о наступлении деморализует армию. Можете себе представить? На самом деле, армия и так полностью деморализована, и сейчас просто ищутся поводы прикрыть эту деморализацию внешними причинами», — написал Дубинский.

Он пояснил, что на самом деле проблема заключается в том, что в победу Украины сейчас верит только ее лидер Владимир Зеленский, в то время как «для всех остальных очевидно грядущее поражение».

Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп призвал Зеленского организовать наступление ВСУ.