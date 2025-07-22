Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 22 июля 2025Ценности

Диетолог высказалась о похудении Алены Водонаевой фразой «тревожный знак»

Диетолог Пришвина: Похудение Водонаевой может грозить проблемами со здоровьем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alenavodonaeva

Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина высказалась о похудении российской телеведущей Алены Водонаевой фразой «тревожный знак». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт отметила, что у блогерши в организме минимальный жировой процент, а также, вероятно, заниженная плотность мышц. Известно, что Водонаевой запрещены силовые тренировки и она придерживается особого режима питания. Знаменитость исключила из рациона соусы, жареные, мучные и молочные продукты, а также сладости. При этом после имплантации зуба она употребляла исключительно жидкую пищу. «В результате — минус пять килограммов всего за неделю. И это тревожный знак. Резкое похудение — это почти всегда потеря жидкости и мышц, а не жира», — заявила медик.

Кроме того, Пришвина указала, что критическое снижение веса может грозить проблемами со здоровьем, нарушить гормональный фон и привести к аменорее и снижению либидо.

Ранее в июле Алена Водонаева в откровенном виде снялась у вокзала в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжение Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Лавров заявил об «остервенении» Европы

    В Сумах прогремел взрыв

    Пакеты обошлись россиянам во внушительную сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости