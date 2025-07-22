Диетолог высказалась о похудении Алены Водонаевой фразой «тревожный знак»

Диетолог Пришвина: Похудение Водонаевой может грозить проблемами со здоровьем

Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина высказалась о похудении российской телеведущей Алены Водонаевой фразой «тревожный знак». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт отметила, что у блогерши в организме минимальный жировой процент, а также, вероятно, заниженная плотность мышц. Известно, что Водонаевой запрещены силовые тренировки и она придерживается особого режима питания. Знаменитость исключила из рациона соусы, жареные, мучные и молочные продукты, а также сладости. При этом после имплантации зуба она употребляла исключительно жидкую пищу. «В результате — минус пять килограммов всего за неделю. И это тревожный знак. Резкое похудение — это почти всегда потеря жидкости и мышц, а не жира», — заявила медик.

Кроме того, Пришвина указала, что критическое снижение веса может грозить проблемами со здоровьем, нарушить гормональный фон и привести к аменорее и снижению либидо.

Ранее в июле Алена Водонаева в откровенном виде снялась у вокзала в Нью-Йорке.