Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:01, 23 июля 2025Экономика

На продажу выставили дом первого рокера-нобелиата

NYP: Первое нью-йоркское жилище Боба Дилана продают за $ 8,25 млн
Виктория Клабукова

Фото: Icon Realty Management

В продаже появился бывший дом американского рок-музыканта Боба Дилана появился в продаже. Здание оценили в 8,25 миллиона долларов (644 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Лот представляет собой бывший многоквартирный дом площадью 445 квадратных метров на Манхеттене в районе Гринвич-Виллидж. Фасад таунхауса облицован красным кирпичом. На четырех этажах разместились пять кондоминиумов: четыре из них однокомнатные, еще одна — трехкомнатная с двумя ванными.

Это первое жилище Дилана в Нью-Йорке — сюда будущий Нобелевский лауреат переехал в 1961 году, будучи еще никому неизвестным, и прожил всего три года. В своей автобиографии он писал, что платил за квартиру 60 долларов в месяц. Музыкант снимал две комнаты над итальянским рестораном, его спальня больше походила на кладовку, а окна выходили на пожарную лестницу. Здесь рокер написал свои первые хиты. Кроме того, всего лишь за углом от дома была снята обложка его прорывной пластинки The Freewheelin’ Bob Dylan.

Ранее первый в истории рокер-нобелиат избавился от своего роскошного поместья в Шотландии. Усадьбу с 16 спальнями и 11 ванными он продал вискарне. Сделка обошлась в 5,3 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам

    Адвокат рассказал о судьбе Дудя в случае возвращения в Россию

    Москвичам назвали срок окончания тропических ливней

    На продажу выставили дом первого рокера-нобелиата

    Женщина уехала в Пакистан и вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе нее

    После скандала с изменой на концерте Coldplay вырос интерес к некоторым жанрам порно

    Трамп заподозрил Украину в хищении американских денег

    В США высказались о переговорах Москвы и Киева

    Россиянам дали советы на случай тотального отключения интернета

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в две страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости