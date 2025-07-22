На продажу выставили дом первого рокера-нобелиата

NYP: Первое нью-йоркское жилище Боба Дилана продают за $ 8,25 млн

В продаже появился бывший дом американского рок-музыканта Боба Дилана появился в продаже. Здание оценили в 8,25 миллиона долларов (644 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Лот представляет собой бывший многоквартирный дом площадью 445 квадратных метров на Манхеттене в районе Гринвич-Виллидж. Фасад таунхауса облицован красным кирпичом. На четырех этажах разместились пять кондоминиумов: четыре из них однокомнатные, еще одна — трехкомнатная с двумя ванными.

Это первое жилище Дилана в Нью-Йорке — сюда будущий Нобелевский лауреат переехал в 1961 году, будучи еще никому неизвестным, и прожил всего три года. В своей автобиографии он писал, что платил за квартиру 60 долларов в месяц. Музыкант снимал две комнаты над итальянским рестораном, его спальня больше походила на кладовку, а окна выходили на пожарную лестницу. Здесь рокер написал свои первые хиты. Кроме того, всего лишь за углом от дома была снята обложка его прорывной пластинки The Freewheelin’ Bob Dylan.

Ранее первый в истории рокер-нобелиат избавился от своего роскошного поместья в Шотландии. Усадьбу с 16 спальнями и 11 ванными он продал вискарне. Сделка обошлась в 5,3 миллиона долларов.