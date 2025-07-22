Ефремову предрекли возврат к алкоголю из-за развода

Психолог Горбунова: Актер Ефремов может сорваться из-за расставания с супругой

Расставание с супругой Софьей Кругликовой может спровоцировать срыв у актера Михаила Ефремова. Такое мнение выразила психолог Софья Горбунова в беседе с KP.RU.

Специалист подчеркнула, что зачастую люди с алкогольной зависимостью не способны построить стабильные отношения. Это подтверждают многократные разводы, которые, в свою очередь, могут снова подтолкнуть человека к злоупотреблению алкоголем.

«Развод усиливает стресс, одиночество и чувство утраты поддержки — это частые причины рецидивов. Особенно если у человека не было адекватной помощи. Вероятность возвращения к алкоголю очень велика», — пояснила Горбунова.

По словам источников из окружения Ефремова, актер полностью отказался от алкоголя после освобождения из тюрьмы. До этого, в июне 2020-го, он стал виновником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника. Артист был осужден на восемь лет лишения свободы и вышел из колонии по условно-досрочному освобождению в апреле 2025-го.

Ранее стало известно, что Ефремов расстался со своей пятой супругой Софьей Кругликовой. По данным Shot, актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов. Сообщается, что пара пока не подала на развод из-за нежелания привлекать внимание СМИ.