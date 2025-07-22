Экс-премьер Украины раскрыл последствия пошлин США на российское топливо для Киева

Экс-премьер Украины Азаров: Пошлины США на российское топливо ударят по Киеву

Если США введут пошлины в отношении покупателей российского топлива, то это повредит Киеву, заявил в своем Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Цены на Украине на бензин и дизель взлетят сразу», — сказал он. Азаров отметил, что российские энергоносители нечем заменить.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Белый дом введет тарифы в размере 100 процентов на товары из стран, компании которых продолжают покупать российскую нефть.

До этого президент США Дональд Трамп обещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.