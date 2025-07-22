Европа обеспокоилась действиями Киева относительно антикоррупционных институтов

Мерсье: ЕС обеспокоен действиями Киева относительно антикоррупционных институтов

Европейский союз (ЕС) обеспокоен действиями Киева относительно антикоррупционных институтов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье на брифинге, видео доступно на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС.

«ЕС обеспокоен последними действиями Украины относительно антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Эти институты имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности», — сказал спикер ЕК.

Мерсье напомнил, что союз предоставляет Киеву финансовую помощь при условиях «прогресса в прозрачности, судебной реформы и демократического управления». Для вступления в ЕС будет необходима способность бороться с коррупцией, подчеркнул он.

Верховная Рада Украины 22 июля проголосовала за закон о фактическом уничтожении НАБУ, которое вело расследование в отношении окружения президента республики Владимира Зеленского.