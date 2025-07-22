Евросоюз подготовил ядерный ответ на пошлины Трампа

Reuters: ЕС готов применить против США широкомасштабные меры антипринуждения

Все больше стран, входящих в Европейский союз (ЕС), согласны применить против США инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

В статье «Ядерный вариант» действий ЕС против угрозы введения пошлин [президентом США Дональдом] Трампом» сказано, что к таким шагам Брюссель может прибегнуть, если ему не удастся добиться торгового соглашения с главой Белого дома. Инструмент ACI появился в конце 2023 года, но ни разу не применялся, так как многие рассматривают его как «ядерный» вариант, призванный выступать в качестве сдерживающего фактора.

ACI позволяет Европейскому союзу принимать ответные меры против третьих стран, оказывающих экономическое давление на государства-члены с целью изменения их политики. Причем речь идет о куда более широких возможностях, нежели просто введение ответных пошлин на американский экспорт. Например, в случае проведения государственных тендеров, стоимость которых составляет около 2 триллионов евро, могут быть исключены заявки на строительство или оборонные закупки, если контракт подразумевает определенный процент американских товаров или услуг.

Кроме того, могут быть ограничены как прямые иностранные инвестиции из США, так и защита прав интеллектуальной собственности.

В начале февраля механизмы ACI назвали «базукой», которая может быть использована против крупных технологически компаний США.