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16:37, 22 июля 2025Экономика

Евросоюз подготовил ядерный ответ на пошлины Трампа

Reuters: ЕС готов применить против США широкомасштабные меры антипринуждения
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Все больше стран, входящих в Европейский союз (ЕС), согласны применить против США инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

В статье «Ядерный вариант» действий ЕС против угрозы введения пошлин [президентом США Дональдом] Трампом» сказано, что к таким шагам Брюссель может прибегнуть, если ему не удастся добиться торгового соглашения с главой Белого дома. Инструмент ACI появился в конце 2023 года, но ни разу не применялся, так как многие рассматривают его как «ядерный» вариант, призванный выступать в качестве сдерживающего фактора.

ACI позволяет Европейскому союзу принимать ответные меры против третьих стран, оказывающих экономическое давление на государства-члены с целью изменения их политики. Причем речь идет о куда более широких возможностях, нежели просто введение ответных пошлин на американский экспорт. Например, в случае проведения государственных тендеров, стоимость которых составляет около 2 триллионов евро, могут быть исключены заявки на строительство или оборонные закупки, если контракт подразумевает определенный процент американских товаров или услуг.

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Кроме того, могут быть ограничены как прямые иностранные инвестиции из США, так и защита прав интеллектуальной собственности.

В начале февраля механизмы ACI назвали «базукой», которая может быть использована против крупных технологически компаний США.

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