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17:58, 22 июля 2025Культура

Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

ГД приняла закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, закон предусматривает возможность отказать в допуске к широкому прокату картине, в которой отрицают традиционные для России ценности. Кроме того, депутаты предложили наделить Минкульт РФ правом выдавать заключения о наличии в фильмах без прокатного удостоверения материалов, дискредитирующих духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

Отмечается, что закон применим также к компаниям, демонстрирующим аудиовизуальный контент в Сети. Владельцев онлайн-кинотеатров обяжут не допускать на площадках распространения фильмов, которые содержат материалы, отрицающие традиционные ценности.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

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