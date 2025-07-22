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13:44, 22 июля 2025Россия

Хирурги удалили поглощавшую череп россиянина опухоль

В Свердловской области хирурги удалили поглощавшую череп россиянина опухоль
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Свердловской области хирурги удалили поглощавшую череп мужчины опухоль. Операция длилась семь часов, сообщили в Министерстве здравоохранения российского региона.

Россиянин поступил в отделение нейроонкологии, когда опухоль уже проросла кости черепа и распространилась наружу примерно на 10 сантиметров. Общий объем новообразования достиг около 15 на 15 сантиметров. При этом опухоль не вызвала никакой симптоматики.

На первом этапе хирурги «закупорили» нужные сосуды. А на втором — отделили менингиому от мозга, провели пластику оболочки и крупной вены, установили титановую сетку, протезирующую череп, выполнили пластику кожи и другие манипуляции для формирования анатомически правильной формы головы.

Ранее сообщалось, что в Московской области врачи обнаружили 15-сантиметровую кисту в легком восьмимесячного младенца. Опухоль развилась после перенесенного ОРВИ.

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