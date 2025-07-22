На балкон офисов в центре Москвы из премиум-апартаментов на 12 этаже выпала девушка

Shot: Из апартаментов на 12 этаже здания в Москве выпала девушка

В Москве из премиум-апартаментов на 12 этаже здания, расположенного на Цветном бульваре, выпала девушка. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в строении расположен офисный центр, площади которого арендуются большим числом компаний. Однако его верхние этажи оборудованы под жилые помещения. Из одного из них и выпала девушка, рухнув на балкон третьего этажа. В результате она получила несовместимые с жизнью травмы.

К посту приложены кадры, с места происшествия, на которых видно открытое окно и расположенный ниже балкон. Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний пациент НИИ скорой помощи Джанелидзе, поступивший с переломом руки, выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков. Спасти мужчину не удалось.