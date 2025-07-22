Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 22 июля 2025Россия

На балкон офисов в центре Москвы из премиум-апартаментов на 12 этаже выпала девушка

Shot: Из апартаментов на 12 этаже здания в Москве выпала девушка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве из премиум-апартаментов на 12 этаже здания, расположенного на Цветном бульваре, выпала девушка. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в строении расположен офисный центр, площади которого арендуются большим числом компаний. Однако его верхние этажи оборудованы под жилые помещения. Из одного из них и выпала девушка, рухнув на балкон третьего этажа. В результате она получила несовместимые с жизнью травмы.

К посту приложены кадры, с места происшествия, на которых видно открытое окно и расположенный ниже балкон. Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний пациент НИИ скорой помощи Джанелидзе, поступивший с переломом руки, выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков. Спасти мужчину не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем

    Популярный миф о яйцах опровергли

    Орешкин назвал ключевой вызов для мировой экономики

    Продававший сыр по 85 тысяч рублей миллиардер-христианин дал совет россиянам купить гробы

    Женщина раскрыла свой 15-летний роман с монахом

    В США собрались создать «Золотой купол» без Маска

    Психолог объяснил отказ 55-летней Юлии Меньшовой от пластики

    Обломки дрона ВСУ упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве

    Стивен Сигал покинул пост директора российской компании

    В Киеве усилили охрану Банковой после обострения скандала с двумя госорганами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости