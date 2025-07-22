Киев обвинили в слишком поздней эвакуации населения из Запорожской области

ТАСС: Власти Украины слишком поздно объявили эвакуацию в Запорожской области

Власти Украины слишком поздно объявили эвакуацию в Запорожской области, из-за чего жители ряда населенных пунктов могут оказаться в зоне активных боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства обвинил Киев в опасениях общественного резонанса и затягивании эвакуационных мероприятий.

«Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится», — добавил источник.

По его словам, украинские власти боятся признать собственное бессилие, из-за чего мирные жители уверены в том, что их жизни ничего не угрожает, а потом «ВСУ начинают оборудовать укрепрайон в их дворе».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России прорвали оборону в селе Малая Токмачка, совершив мощный рывок в Запорожской области. Об этом рассказал командир 70-го полка с позывным Кабарда.