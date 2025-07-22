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20:48, 22 июля 2025Культура

Коллега Гогунского объяснила его слова о женщинах болью и страхом

Актриса Кожевникова заявила, что Гогунский обжегся в отношениях с экс-супругой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова объяснила высказывания своего коллеги Виталия Гогунского психологической травмой, полученной им в браке с моделью Ириной Маирко. Об этом она рассказала сайту Woman.ru.

«В общем, я увидела в этом интервью мужчину, который сильно обжегся в отношениях. Это интервью про его боль, про его страхи в следующих отношениях с женщиной», — прокомментировала Кожевникова заявления Гогунского, сделанные им в беседах с несколькими журналистами.

Артистка отметила, что исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» трепетно относился к женщинам на съемочной площадке. Кроме того, он «сдувал пылинки» с первой жены Анны. По мнению Кожевниковой, нынешняя позиция Гогунского — это не женоненавистничество, а защитный механизм из-за неудач в личной жизни.

До этого Гогунский дополнил свое скандальное заявление словами, что представительницам противоположного пола следует «идти в сад», если у них плохое настроение. Актер назвал неудовлетворенных женщин врагами общества.

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