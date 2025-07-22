Крокодилы разорвали на части упавшего в канал мальчика

В мексиканском городе Ласаро-Карденас крокодилы растерзали мальчика. Об этом сообщает издание The Sun.
14-летний Андрес Алехандро Сантана Эрнандес упал в канал, где на него сразу же набросились хищники. Находившиеся рядом родители не смогли помочь сыну.
По словам очевидцев, рептилии утащили мальчика в болото. Там они разорвали его на части. Полицейские водолазы ведут работы по поиску останков.
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Эрнандес был прислужником в приходе Богоматери Гваделупской. Кроме того, он играл в духовом оркестре пожарной части.
Ранее сообщалось, что в Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Трехметровая рептилия напала на него внезапно на глазах у односельчан.