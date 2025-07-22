Ляйсан Утяшева показала фигуру в платье с глубоким декольте

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала фигуру в платье с глубоким декольте

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала фигуру в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,7 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость предстала на одном из размещенных снимков в кружевном облегающем платье бежевого оттенка и на тонких бретелях.

Упомянутое изделие с глубоким декольте подчеркивало грудь звезды. При этом Утяшева собрала волосы в пучок, надела солнцезащитные очки и накрасила губы красной помадой.

В марте Ляйсан Утяшева опубликовала снимок в мини-платье без бюстгальтера. На размещенном фото она позировала в облегающем фигуру наряде.