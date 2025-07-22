Минобороны отчиталось об ударе по складам с БПЛА на Украине

Минобороны России заявило об ударе по складам с БПЛА на Украине

Российские войска ударили по складам с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атака была совершена при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этих объектов удары нанесли также по цехам сборки дронов, месту подготовки пилотов БПЛА, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для атаки использовались аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», добавили в оборонном ведомстве.