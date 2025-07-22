Москвичам назвали срок возвращения жаркого лета без дождей

Синоптик Позднякова: Жаркое лето без дождей вернется в Москву к выходным

Жаркое лето без дождей вернется в Москву к ближайшим выходным. Такой срок окончания дождей и пасмурной погоды назвала жителям столицы главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН).

До конца рабочей недели регион останется под влиянием циклона, центр которого уже находится южнее столицы. Ночью температура воздуха будет в пределах плюс 14-17 градусов, а днем — от плюс 22 до плюс 24 градусов. В четверг, 24 июля, ситуация начнет постепенно меняться — дожди станут локальными, и иногда будет выглядывать солнце. В этот день потеплеет до плюс 24-26 градусов, уточнила синоптик.

В пятницу и субботу, 25 и 26 июля, погода станет сухой. Ночью воздух прогреется до плюс 12-15 градусов, а днем — до плюс 23-28 градусов. «То есть уже в выходные дни в Москву вернется жаркая погода. Поэтому первую половину недели нам нужно просто переждать. А потом будем, что называется, просыхать от этих дождей», — резюмировала Позднякова.

Ранее в МЧС предупредили жителей столицы о грозе, которая может обрушиться на город 22 июля. Порывы ветра при этом могут усилиться до 15 метров в секунду.

