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22:22, 22 июля 2025Экономика

Москвичка прошлась по затопленной по пояс дождем улице

На западе Москвы женщина прошлась по улице, которую затопило по пояс
Полина Кислицына (Редактор)

На западе столицы женщина прошлась по улице, которую затопило по пояс дождем. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москва красивая».

Запись была сделана вечером вторника, 22 июля, в районе станции метро «Багратионовская». На ней можно наблюдать, как пожилая женщина, одетая в кофту белого цвета с длинным рукавом, с зонтом в руках медленно идет по улице, преодолевая препятствие в виде воды, высота которой из-за дождя достигла уровня ее бедер. При этом вдалеке видны несколько человек, находящихся на более высокой части улицы, которым только предстоит подобное «погружение».

Ранее стало известно, что из-за сильных ливней в столице из-за сильных ливней затопило торговый центр. Речь идет о «Кунцево Плаза» на западе города.

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