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21:03, 22 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Ильин: К выходным в Москве похолодает до 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В Москву придет похолодание. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Волна похолодания, как ожидается, наступит к выходным. В ночь на субботу, 26 июля, по сведениям метеоролога, столбики термометров опустятся до 11-16 градусов тепла. Днем температура понизится до плюс 20 градусов. В воскресенье может быть облачно, возможны дожди.

При этом в середине недели осадки, вероятно, пойдут на спад. В среду и четверг, 23-24 июля, они будут локальными и несущественными. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ночью температура опустится до 16-17 градусов тепла. В пятницу и субботу дождей не будет вовсе, небо будет солнечным. В столице потеплеет до плюс 28 градусов.

С тем, что пик ливней миновал, согласен и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на этой неделе дожди не будут обильными, но погода останется ненастной.

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