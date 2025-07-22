Мужчина проехал 800 километров ради свидания с королевой красоты и столкнулся с ее мужем

Бельгиец по имени Мишель приехал во Францию ради своей возлюбленной — модели Софи Музло — и обнаружил, что его обманули. Об этом сообщает Fox News.

Мишель проехал около 800 километров, чтобы встретиться с Софи — королевой красоты из региона Лимузен, с которой он долго общался в интернете в романтическом ключе. Он планировал сделать Софи предложение, но обнаружил, что она уже замужем. Вместо модели его встретил ее супруг — Фабьен Бутамин.

Сначала Мишель обвинил модель в том, что она издевалась над ним, но Фабьен объяснил, что мужчина стал жертвой мошенников. Некто создал фейковый аккаунт Софи и выдавал себя за нее. Сама женщина никогда раньше с Мишелем не общалась.

Мужчина рассказал, что отправил мошенникам 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей), думая, что помогает своей любви. Ненастоящая Софи писала ему, что была беременна, но потеряла ребенка. Фабьен заверил Мишеля, что с младенцем все в порядке.

Узнав о недоразумении, Софи посоветовала обманутому мужчине обратиться в полицию. Вместе с мужем она призвала своих фанатов не доверять всем подряд в сети.

Ранее сообщалось, что пожилая британка, представившаяся Элизабет, завела роман с мошенником и заложила ради него драгоценности и дом. За время их общения женщина прислала ему около 200 тысяч фунтов стерлингов.

