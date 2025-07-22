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20:41, 22 июля 2025Из жизни

Мужчина проехал 800 километров ради свидания с королевой красоты и столкнулся с ее мужем

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: nypost.com

Бельгиец по имени Мишель приехал во Францию ради своей возлюбленной — модели Софи Музло — и обнаружил, что его обманули. Об этом сообщает Fox News.

Мишель проехал около 800 километров, чтобы встретиться с Софи — королевой красоты из региона Лимузен, с которой он долго общался в интернете в романтическом ключе. Он планировал сделать Софи предложение, но обнаружил, что она уже замужем. Вместо модели его встретил ее супруг — Фабьен Бутамин.

Сначала Мишель обвинил модель в том, что она издевалась над ним, но Фабьен объяснил, что мужчина стал жертвой мошенников. Некто создал фейковый аккаунт Софи и выдавал себя за нее. Сама женщина никогда раньше с Мишелем не общалась.

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Мужчина рассказал, что отправил мошенникам 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей), думая, что помогает своей любви. Ненастоящая Софи писала ему, что была беременна, но потеряла ребенка. Фабьен заверил Мишеля, что с младенцем все в порядке.

Узнав о недоразумении, Софи посоветовала обманутому мужчине обратиться в полицию. Вместе с мужем она призвала своих фанатов не доверять всем подряд в сети.

Ранее сообщалось, что пожилая британка, представившаяся Элизабет, завела роман с мошенником и заложила ради него драгоценности и дом. За время их общения женщина прислала ему около 200 тысяч фунтов стерлингов.

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