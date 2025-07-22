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07:54, 22 июля 2025Бывший СССР

На юго-востоке Украины получили повреждения объект инфраструктуры и госпредприятие

В Днепропетровской области повреждены объект инфраструктуры и госпредприятие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

На юго-востоке Украины получили повреждения объект инфраструктуры и госпредприятие, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Поврежден инфраструктурный объект, произошел пожар. Повреждено государственное предприятие», — отметил чиновник.

Он добавил, что еще в одном районе Днепропетровской области были зафиксированы повреждения инфраструктуры. На регион в ночь на 22 июля велась атака беспилотников, администрация заявила о 14 дронах.

Ранее военкоры сообщили о ракетном ударе по центру подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской области. Уточнялось, что удар был нанесен 21 июля из ОТРК «Искандер» в районе населенного пункта Бережинка, жители сообщали о большом количестве пострадавших и жертв в результате атаки.

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