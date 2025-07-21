Военкоры сообщили о ракетном ударе по центру подготовки ВСУ в Кировоградской области

В Кировоградской области ракетным ударом поражен центр подготовки ВСУ

В Кировоградской области в результате ракетного удара поражен центр подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военкоры канала «Военный обозреватель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что в результате атаки последовали многочисленные жертвы. Информацию со ссылкой на местные паблики подтверждает «Украина.ру».

Уточняется, что удар был нанесен из ОТРК «Искандер» в районе населенного пункта Бережинка, жители сообщают о большом количестве пострадавших и указывают, что ракеты попали в полигон ВСУ.

На территории Каменецкой поселковой территориальной общины 22 июля 2025 объявлен днем траура. Кроме того, в группах объявили срочный сбор крови для переливания. Официальные украинские власти не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что 21 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по критической инфраструктуре военно-промышленного комплекса в Киеве.