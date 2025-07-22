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23:10, 22 июля 2025Мир

На Западе оценили реакцию Путина на угрозы Трампа

Guardian: Путина не беспокоят угрозы Трампа по украинскому конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не озабочен угрозами главы США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — говорится в статье.

Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков и источники в Кремле, это свидетельствует о том, что Путин давно предвидел разлад в отношениях с Вашингтоном.

Ранее Трамп пригрозил России 100-процентными тарифами, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако позднее представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что США не планирует строго следовать ультиматуму президента. По ее словам, о возможной корректировки сроков Вашингтон будет судить по ходу переговоров.

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