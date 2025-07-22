На Западе оценили реакцию Путина на угрозы Трампа

Президент России Владимир Путин не озабочен угрозами главы США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом пишет газета The Guardian.
«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — говорится в статье.
Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков и источники в Кремле, это свидетельствует о том, что Путин давно предвидел разлад в отношениях с Вашингтоном.
Ранее Трамп пригрозил России 100-процентными тарифами, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако позднее представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что США не планирует строго следовать ультиматуму президента. По ее словам, о возможной корректировки сроков Вашингтон будет судить по ходу переговоров.