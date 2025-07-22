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22:44, 22 июля 2025Мир

США решили строго не придерживаться срока об урегулировании конфликта на Украине

Госдеп: США не будут строго следовать 50-дневному ультиматуму Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Соединенные Штаты не планируют строго следовать объявленному президентом страны Дональдом Трампом сроку об урегулировании на Украине к сентябрю. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она отметила, что о возможной корректировки сроков Вашингтон будет судить по ходу переговоров.

Ранее Трамп пригрозил России 100-процентными тарифами, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия не заметила «декоративный ультиматум» Трампа Кремлю.

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