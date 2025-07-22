Назван способ избежать штрафа за опоздание на работу в дождь

Юрист Кофанов: Дождь может стать уважительной причиной для опоздания на работу

В некоторых случаях непогода может стать уважительной причиной для опоздания или отсутствия на работе. О том, как избежать штрафа в таких случаях, рассказали эксперты РБК.

По словам юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, ливень становится уважительной причиной, если из-за него, к примеру, неожиданно перекрыли дорогу. В фирме «Надмитов, Иванов и Партнеры» добавили, что суд обычно признает опоздание оправданным, если работник предпринял разумные меры, но объективно не мог добраться до работы.

В случае опоздания из-за погоды эксперты рекомендуют сотрудникам фиксировать и документально подтверждать причину задержки. В качестве примера юристы привели случай, когда суд признал незаконным увольнение женщины, не сумевшей добраться до работы из-за снегопада и отсутствия транспорта. Истец предоставила справки из ЖКХ и органов местного самоуправления, а также сведения Гидрометцентра.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать россиян за опоздания на работу из-за погоды.