Названы способные замедлить развитие Альцгеймера препараты

Cell: Комбинация летрозола и иринотекана эффективна в борьбе с Альцгеймером

Ученые из Калифорнийского университета в Сан‑Франциско и Института Гладстоуна нашли два уже существующих препарата от рака, которые могут замедлять или даже частично восстанавливать изменения в мозге при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Сначала исследователи сравнили сведения об изменениях работы генов в нейронах и клетках глии при указанном заболевании с данными из базы, где отражено действие более чем 1300 одобренных FDA препаратов. Они отобрали те лекарства, которые оказывали противоположный эффект на гены. Анализ медицинских карт 1,4 миллиона человек старше 65 лет подтвердил: пациенты, принимавшие некоторые из этих препаратов, реже сталкивались с деменцией.

В экспериментах на мышах комбинация двух раковых препаратов — летрозола и иринотекана — не только замедлила разрушение мозга, но и улучшила память животных. Лекарства изменили активность генов, снизили образование токсичных белков и помогли клеткам мозга восстановиться.

Исследователи считают, что такая комбинированная терапия может быстро перейти к клиническим испытаниям и стать новым подходом к лечению болезни Альцгеймера, от которой страдают миллионы людей по всему миру.

Ранее специалисты узнали, что регулярное употребление яиц связано со снижением риска болезни Альцгеймера почти вдвое.