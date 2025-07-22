Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:47, 22 июля 2025Наука и техника

Названы способные замедлить развитие Альцгеймера препараты

Cell: Комбинация летрозола и иринотекана эффективна в борьбе с Альцгеймером
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Калифорнийского университета в Сан‑Франциско и Института Гладстоуна нашли два уже существующих препарата от рака, которые могут замедлять или даже частично восстанавливать изменения в мозге при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Сначала исследователи сравнили сведения об изменениях работы генов в нейронах и клетках глии при указанном заболевании с данными из базы, где отражено действие более чем 1300 одобренных FDA препаратов. Они отобрали те лекарства, которые оказывали противоположный эффект на гены. Анализ медицинских карт 1,4 миллиона человек старше 65 лет подтвердил: пациенты, принимавшие некоторые из этих препаратов, реже сталкивались с деменцией.

В экспериментах на мышах комбинация двух раковых препаратов — летрозола и иринотекана — не только замедлила разрушение мозга, но и улучшила память животных. Лекарства изменили активность генов, снизили образование токсичных белков и помогли клеткам мозга восстановиться.

Исследователи считают, что такая комбинированная терапия может быстро перейти к клиническим испытаниям и стать новым подходом к лечению болезни Альцгеймера, от которой страдают миллионы людей по всему миру.

Ранее специалисты узнали, что регулярное употребление яиц связано со снижением риска болезни Альцгеймера почти вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

    В России построят инклюзивный храм

    Москву залило дождем

    Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

    В Москве отменили стендап-концерт из-за угроз неизвестного взорвать площадку

    Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

    В России высказались о создании Министерства борьбы с темными силами

    Названо неожиданное последствие перепалки Трампа с Зеленским

    Госдума утвердила закон о платформенной экономике

    Москвичам рассказали о пике ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости