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09:06, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Неизлечимо больная телеведущая рассказала о раннем симптоме недуга

Ведущая с болезнью Альцгеймера Филлипс в начале недуга заметила нехватку эмоций
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpres.com

Британская телеведущая и журналистка Фиона Филлипс, у которой обнаружили болезнь Альцгеймера, рассказала, с чего началась болезнь. Как сообщает The Guardian, о ранних симптомах она рассказала в мемуарах, написанных совместно с мужем Мартином Фризеллом.

Филлипс вспомнила, как летом 2018 года посетила популярный в Лондоне парк, где понаблюдала за отдыхающими. «Я будто смотрела сквозь двойное окно на другой мир, к которому не имела отношения. Странное чувство отчужденности. Я видела, как другие смеются, наслаждаются моментом, а сама ничего не ощущала», — говорится в книге.

В начале болезни журналистка также испытывала тревогу, у нее часто было плохое настроение и начали появляться проблемы с памятью. Уточняется, что муж Филлипс поначалу списывал эти симптомы на признаки менопаузы.

Ранее сообщалось, что Фризелл пожаловался на недостаток поддержки окружающих. По его словам, их семья стала изолирована от общества из-за болезни Филлипс.

Перед этим муж журналистки рассказал, что помогает ей чистить зубы, принимать душ и одеваться. Фризелл пояснил, что из-за болезни телеведущая не помнит, как именно делаются многие бытовые задачи.

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