Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Носительница редкого генетического заболевания рассказала о сложностях жизни с ним

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником NearsightedAndAlone, оказавшаяся носительницей редкого генетического заболевания, рассказала о трудностях жизни с ним. По ее словам, ей диагностировали синдром гаплонедостаточности А20.

«Диагноз мне поставили два года назад, но симптомы проявляются с трехмесячного возраста, — написала 19-летняя девушка. — Из-за этого я не могу есть большинство продуктов, точнее, мне разрешено есть только семь: салат, виноград, бананы, яблоки, чернику, огурцы и лимоны. Я принимаю специальную добавку, на которую трачу тысячу долларов ежемесячно, но благодаря ей я получаю большую часть питательных веществ и калорий», — написала автор поста.

Материалы по теме:
«Больная практика, прославляющая обжорство» Зачем блогеры со всего мира рискуют здоровьем, объедаясь перед камерой?
«Больная практика, прославляющая обжорство»Зачем блогеры со всего мира рискуют здоровьем, объедаясь перед камерой?
26 января 2025
Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов. Почему ему поверили не все?
Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов.Почему ему поверили не все?
4 октября 2024

Она отметила, что прием пищи не из разрешенного перечня может ее убить. Однако в более раннем возрасте она уже сталкивалась с чуть менее трагическими последствиями непослушания — спазмами в желудке, рвотой, крапивницей по всему телу и шоком.

Девушка добавила, что раньше нередко сталкивалась с неприятными симптомами, если ела разрешенную ей пищу из тарелки, в которой до этой лежала запрещенная. То же самое произойдет, если она сначала потрогает то, что ей нельзя, а после прикоснется ко рту. Более того, список допустимых продуктов пришлось составлять самостоятельно методом проб и ошибок.

«Я провожу пищевые пробы, потребляя небольшое количество новой еды, и увеличиваю дозировку каждый день в течение двух недель. Если реакции нет, то это безопасно. Следующими я хочу сделать соленые огурцы, потому что могу есть обычные», — написала девушка.

Она добавила, что в ее семье носителем заболевания оказался ее отец. Однако у него синдром гаплонедостаточности А20 проявлялся почти исключительно лихорадкой, а проблем с пищей не было и нет.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как съел большой миндальный орех и столкнулся с неожиданным последствием. Орех спровоцировал кишечную непроходимость, а работа врачей по ее устранению обошлась в 150 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина проведут третий раунд переговоров в Стамбуле. Когда запланирована встреча и чего ожидают от нее стороны?

    В российском регионе из-за падения обломков дронов загорелась растительность во дворах

    В Госдуме заявили о попытках Зеленского удержать власть на Украине

    Носительница редкого генетического заболевания рассказала о сложностях жизни с ним

    Проститутка и вышибала изнасиловали туриста-подростка в баре на курорте Европы

    Киев обвинили в слишком поздней эвакуации населения из Запорожской области

    Россияне закупились микронаушниками на миллионы рублей в период ЕГЭ

    Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений против России

    Стамбульский профессор рассказал о позиции США и ЕС по Украине

    Экс-советник Трампа заявил о поиске президентом США путей выхода из конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости