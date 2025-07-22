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15:17, 22 июля 2025Россия

Обломки дрона ВСУ упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве

Mash: Обломки украинского дрона упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ЧП произошло в Краснопахорском районе. Фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли в 500 метрах от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». На обломке была закреплена пластиковая взрывчатка, облепленная шариками от подшипников.

Сотрудники учреждения эвакуировали зоопарк и вызвали саперов. В свою очередь в «Москино» заявили, что их декорации не пострадали, так как обломок БПЛА упал за забором.

Ранее в сети появились кадры пожара, который возник в многоэтажном доме в Троицком административном округе Москвы после падения обломков БПЛА. Огонь, как следует на видеозаписи, распространился на самом верхнем этаже многоэтажки.

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