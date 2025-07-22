Обнаружена неожиданная опасность дефицита витамина D

PLOS One: Дефицит витамина D связан с риском госпитализации из-за COVID-19

Ученые Университета Южной Австралии совместно с Королевским колледжем Лондона и фондом Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation проанализировали данные 151 543 человек из британского биобанка и выяснили: низкий уровень витамина D связан с повышенным риском госпитализации из‑за COVID‑19. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Витамин D играет ключевую роль в работе иммунной системы, и его дефицит может влиять на то, как организм реагирует на инфекцию. По словам авторов, люди с нехваткой витамина D или его недостаточным уровнем чаще попадали в больницы по сравнению с теми, у кого показатели были в норме. Особенно это касалось участников исследования европейского происхождения.

Анализ также показал, что у людей азиатского и афро‑карибского происхождения низкий уровень витамина D немного чаще был связан с заражением, но не с тяжелым течением болезни.

Исследователи подчеркивают, что COVID‑19 уже не представляет прежней угрозы, но по‑прежнему влияет на здоровье. Понимание факторов риска помогает людям внимательнее относиться к себе, включая контроль уровня витамина D.

В мае ученые раскрыли удивительную пользу витамина D. Оказалось, что его регулярный прием способен замедлять укорачивание теломер — защитных участков хромосом — и тем самым значительно тормозить биологическое старение организма.