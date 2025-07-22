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12:51, 22 июля 2025Ценности

Олимпийская чемпионка позагорала в откровенном бикини на пляже

Британская бегунья Кили Ходжкинсон позагорала в откровенном бикини на пляже
Мария Винар

Фото: @keely.hodgkinson

Британская бегунья Кили Ходжкинсон позагорала в откровенном бикини на пляже. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя олимпийская чемпионка запечатлена на размещенном кадре сидящей на шезлонге. На ней был раздельный черный купальник, оформленный металлическими вставками в виде колец. При этом спортсменка позировала перед камерой в соломенной шляпе и без макияжа на лице.

Кроме того, Ходжкинсон поделилась фото, на котором продемонстрировала фигуру в ярко-желтом бикини. Изделие состояло из бандо и плавок со средней посадкой.

В августе прошлого года журналисты опубликовали в сети снимки Кили Ходжкинсон в откровенном виде без фотошопа.

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