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18:55, 22 июля 2025Ценности

Певица Слава похвасталась сумкой почти за три миллиона рублей

Российская певица Слава похвасталась сумкой Hermes почти за три миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась подарком от директора Николая Макарова почти за три миллиона рублей. Об этом она рассказала в сторис своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница продемонстрировала синюю сумку Hermes Kelly, ручка которой была обмотана пестрым платком. При этом на сумке висела игрушка Лабубу.

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Известно, что стоимость аналогичной модели кремового оттенка в России составляет 2,739 миллиона рублей.

Ранее в июле певица Слава похвасталась украшением за 17 миллионов рублей. Певица продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями.

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