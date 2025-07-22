Певица Слава похвасталась сумкой почти за три миллиона рублей

Российская певица Слава похвасталась сумкой Hermes почти за три миллиона рублей

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась подарком от директора Николая Макарова почти за три миллиона рублей. Об этом она рассказала в сторис своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница продемонстрировала синюю сумку Hermes Kelly, ручка которой была обмотана пестрым платком. При этом на сумке висела игрушка Лабубу.

Известно, что стоимость аналогичной модели кремового оттенка в России составляет 2,739 миллиона рублей.

Ранее в июле певица Слава похвасталась украшением за 17 миллионов рублей. Певица продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями.