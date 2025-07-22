«Изнанка» рассказала о ночных ударах ВС России по Украине

Ночные удары Вооруженных сил Российской Федерации по объектам на Украине пришлись на военные аэродромы и промышленные предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Сервис NASA FIRMS фиксирует масштабную тепловую аномалию в районе промышленного предприятия на западной окраине населенного пункта Трудолюбовка Днепропетровской области», — пишет канал.

Помимо этого, тепловые аномалии, как отмечается, замечены и в районе аэродромов Школьный и Гидроспорт в Одесской области, которые используются ВСУ.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные уничтожили в Днепропетровской области подготовленное в Великобритании подразделение ВСУ. Он добавил, что в числе оказавшихся под ударом военных были украинские солдаты, участвовавшие во вторжении в Курскую область.