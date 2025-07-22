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08:58, 22 июля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили подготовленное в Великобритании подразделение ВСУ

В Великомихайловке уничтожено подготовленное в Великобритании подразделение ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области подготовленное в Великобритании подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — уточнил собеседник агентства.

Кимаковский добавил, что в числе оказавшихся под ударом военных были украинские солдаты, участвовавшие во вторжении в Курскую область.

Ранее стала известна численность подготовленных резервов ВСУ, обученных иностранными специалистами. По словам представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, она составляет около 65 тысяч человек.

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