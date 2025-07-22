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13:27, 22 июля 2025Россия

Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

Е1.ru: В Екатеринбурге полуголый мужчина бросался на машины на перекрестке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге полуголый мужчина бросался на машины на перекрестке и пытался залезть внутрь авто. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин стоит в штанах посреди дороги. Затем мужчина бросается на капот движущейся машины, его протаскивают по асфальту. Затем ему удается открыть дверь переднего пассажирского сидения и пробраться в салон. Водитель и пассажирка, испугавшись нежданного гостя, выскакивают из машины.

Как пишет Е1.ru, сотрудники ГИБДД выехали к месту.

До этого сообщалось, что в Дагестане десятки человек помогли попавшему в ДТП водителю перевернуть авто.

Вместе мужчины навалились на машину и смогли перевернуть ее, поставив на колеса.

ЖЗЛ
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