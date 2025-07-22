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10:10, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Популярный в России стример решил получить визу в европейскую страну

Стример Эвелон заявил, что подает документы для получения визы в Великобританию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный в России украинский стример Эвелон (Evelone192, настоящее имя — Вадим Козаков) решил получить визу в Великобританию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Подаюсь на визу в Англию», — написал Козаков и опубликовал фотографию с документами. Как уточняет канал Stream Inside, стример отправится в эту европейскую страну, чтобы комментировать киберспортивный турнир BLAST Open London 2025.

Перед этим Эвелон раскрыл многомиллионные расходы в месяц. Стример признался, что в обычный месяц тратит порядка 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей по текущему курсу). Он назвал такую сумму расходов очень маленькой.

Ранее сообщалось, что российскую стримершу Наталью Бердникову, известную как Генсуха (Gensyxa), обокрали в Европе. Стримерша уснула в аэропорту Барселоны, и у нее украли телефон.

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