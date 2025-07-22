Психолог объяснил отказ 55-летней Юлии Меньшовой от пластики

Психолог Самбурский объяснил отказ Меньшовой от пластики страхом зависимости

Психолог Станислав Самбурский объяснил отказ российской актрисы Юлии Меньшовой от пластики. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалиста, 55-летней знаменитостью движет страх стать зависимой от улучшений внешности и потерять индивидуальность. «За уверенными словами телеведущей чувствуется не отстраненная оценка, а личный опыт. Опыт женщины, которая знает, как это — потерять контроль, знает как это бывает страшно, а потом — стыдно. И больше не хочет срывов, не хочет туда возвращаться», — пояснил он.

Кроме того, эксперт предположил, что Меньшова не хочет быть похожей на свою мать, актрису Веру Алентову.

Юлия давно критикует пластику и однажды использовала фильтры, которые превратили ее в "копию Веры Алентовой". СМИ обсуждали это с жаром, а реакция Меньшовой была ироничной: "Мой пластический хирург перестарался". Возможно, в этой шутке — правда о глубоком внутреннем конфликте: не хочу быть, как мама, но я ее дочь. Отказ от пластики — это, может быть, не только выбор эстетики, это выбор идентичности Станислав Самбурский психолог

В заключение Самбурский подчеркнул, что Меньшова принимает себя такой, какая она есть. «Юлия выбрала не бежать, и в этом ее настоящая зрелость. Пластика и алкоголь — как две стороны одной монеты. Одна — внутрь, другая — в лицо. Но обе про одно: не хочу быть тем, кто я есть», — подытожил он.

Ранее в июле хирурги назвали возможные пластические операции 61-летнего Брэда Питта. Специалисты предположили, что актер сделал липофилинг в области щек и подбородка или прибегнул к филлерам.

