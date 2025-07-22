Раскрыта роль НАТО в военной помощи США Украине

AP: НАТО координирует поставки артиллерийских снарядов и боеприпасов на Украину

НАТО координирует поставки военной помощи на Украину, в частности, артиллерийских снарядов и боеприпасов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя альянса.

«Альянс продолжает координировать доставку военной помощи, такой как боеприпасы и артиллерийские снаряды, включая помощь от США, которая была временно приостановлена», — приводит агентство слова анонимного источника.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для передачи его Вооруженным силам Украины.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.