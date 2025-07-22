Развенчан миф о вреде глютена

Lancet Gastroenterol: Многие пациенты с СРК на самом деле не реагируют на глютен

Многие пациенты с синдромом раздраженного кишечника (СРК), которые считают себя чувствительными к глютену или пшенице, на самом деле не реагируют на эти продукты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, опубликовавшие работу в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

В исследовании участвовали 29 человек с клинически подтвержденным СРК, которые сообщали об улучшении самочувствия на безглютеновой диете. Им давали батончики с глютеном, с цельной пшеницей или без этих компонентов — в случайном порядке и вслепую. Результаты показали: ухудшение симптомов встречалось примерно одинаково часто во всех группах, включая плацебо, что указывает на влияние ожиданий, а не самих ингредиентов.

По словам руководителя исследования профессора Пшемысла Берчика, для многих пациентов не глютен является истинным триггером, а убеждение, что он вреден. Ученые связывают это с эффектом ноцебо и влиянием социальных сетей. Авторы считают, что таким пациентам может помочь не только диетологическое сопровождение, но и психологическая поддержка, чтобы безопасно вернуть продукты с глютеном в рацион и избавиться от лишних ограничений.

Ранее ученым удалось подавить непереносимость глютена в экспериментах на мышах, используя модифицированные регуляторные T‑клетки, которые блокировали аутоиммунную реакцию на глиадин.