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13:18, 22 июля 2025Наука и техника

Развенчан миф о вреде глютена

Lancet Gastroenterol: Многие пациенты с СРК на самом деле не реагируют на глютен
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: novila misastra / Unsplash

Многие пациенты с синдромом раздраженного кишечника (СРК), которые считают себя чувствительными к глютену или пшенице, на самом деле не реагируют на эти продукты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, опубликовавшие работу в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

В исследовании участвовали 29 человек с клинически подтвержденным СРК, которые сообщали об улучшении самочувствия на безглютеновой диете. Им давали батончики с глютеном, с цельной пшеницей или без этих компонентов — в случайном порядке и вслепую. Результаты показали: ухудшение симптомов встречалось примерно одинаково часто во всех группах, включая плацебо, что указывает на влияние ожиданий, а не самих ингредиентов.

По словам руководителя исследования профессора Пшемысла Берчика, для многих пациентов не глютен является истинным триггером, а убеждение, что он вреден. Ученые связывают это с эффектом ноцебо и влиянием социальных сетей. Авторы считают, что таким пациентам может помочь не только диетологическое сопровождение, но и психологическая поддержка, чтобы безопасно вернуть продукты с глютеном в рацион и избавиться от лишних ограничений.

Ранее ученым удалось подавить непереносимость глютена в экспериментах на мышах, используя модифицированные регуляторные T‑клетки, которые блокировали аутоиммунную реакцию на глиадин.

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