Россия вернула двух нуждающихся в медицинской помощи военных

Минобороны: Россия вернула двух нуждающихся в срочной медицинской помощи военных

Россия во вторник, 22 июля, вернула двух нуждающихся в срочной медицинской помощи военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Отмечается, что военные покинули подконтрольную Киеву территорию и сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения.

Третий раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на среду, 23 июля. Делегации встретятся во дворце Чирагана в Стамбуле в 19:00 по московскому времени. По данным осведомленного источника, переговоры продлятся лишь одни день.