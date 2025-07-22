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12:28, 22 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах с жильем

Риелтор Твелина: Мошенники начали пользоваться цифровыми сделками с жильем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цифровизация сделок с недвижимостью открыла больше возможностей для мошенников. О новых схемах злоумышленников россиян предупредила риелтор Леся Твелина в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, самой распространенной схемой остается продажа жилья по поддельным доверенностям. Мошенники предоставляют все документы, сделку регистрируют в Росреестре, однако через некоторое время выясняется, что собственник не дал согласия на продажу. Особую опасность представляют сделки с участием наследников и социально уязвимых лиц

Также не стоит обращаться к ненадежным юристам, которые обещают быстро помочь с жилищным спором. Нередко такие люди оказываются мошенниками, которые втягивают клиентов в опасные схемы.

Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, Твелина посоветовала тщательно проверить историю объекта через выписку из ЕГРН, удостовериться в том, что в квартире не прописаны несовершеннолетние, а также проверить продавца на наличие долгов или ограничений в дееспособности.

Ранее россиянам напомнили, что с начала 2025 года сделки по дарению жилья не могут проходить без участия нотариуса.

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